- Были ли предложения за время моей работы в "Ростове"? Были, да. Встречались ли со мной из "Спартака"? Да, встречался с Наилем Измайловым. Не знаю зачем, но встречался. Просто поговорить, пообщаться, послушать. Поговорили и поговорили... - приводит комментарий Карпина ютуб-канал "Фабрика Футбола".
Российский специалист Валерий Карпин уже возглавлял "Спартак" с 2009 по май 2012 и с ноября этого же года с 2014 год. У руля коллектива из Москвы Валерий провел 161 игр, в которых вместе с командой одержал 80 побед, а также 45 встреч проиграл. В активе россиянина 2 серебряные медали. В 2018 году руководство "Спартака" находилось в поисках нового тренера после ухода итальянца Массимо Карреры, было несколько кандидатов, в том числе и Карпин. Но по итогам различных переговоров было принято решение дать работу российскому тренеру Олегу Кононову. В данный момент Карпин является наставником "Ростова". В этом сезоне дончане под руководством тренера после 20 туров имеет в своем активе 41 очко и располагается на 2-й строчке, отставая от лидирующего "Зенита" на 7 баллов. Дончане одержали 12 побед и 5 раз свели матч к ничьей.
Карпин: были ли предложения за время моей работы в "Ростове"? Встречался с представителями "Спартака"
Наставник "Ростова" Валерий Карпин рассказал о возможности возглавить "Спартак".
Фото: ФК "Чемпионат"