Соболев – о дебюте Дзюбы в "Локомотиве": он вернулся в Россию, делает свое дело, как и всегда

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Нападающий "Спартака" Александр Соболев оценил результативный дебют форварда "Локомотива" Артема Дзюбы в мартовских матчах чемпионата России.
Фото: ФК "Локомотив"
– Удивлен ли тому, что Дзюба сразу влился в "Локомотив" и начал забивать так много? А чему тут удивляться? У него не получилось в Турции. В России, если мы берем последние пять – шесть лет, у него всегда все получалось, в любое время свои двадцать голевых действий за сезон он делал. При любом тренере, в любой команде. Он вернулся в Россию, делает свое дело, как и всегда. Не знаю, почему это стало предметом вопроса, – приводит слова Соболева "Матч ТВ".

Нападающий Артем Дзюба с октября по февраль оставался без игровой практики после того, как провел свой последний матч в 2022 году в составе "Адана Демирспор". 34-летний россиянин расторг контракт с турецким клубом в начале ноября. С тех пор он находился на бирже труда. Дзюбу безрезультатно сватали в московское "Торпедо" и "Пари Нижний Новгород".

В первой декаде февраля "Локомотив" анонсировал подписание контракта с форвардом до конца текущего сезона. В последних трех матчах РПЛ за "железнодорожников" Дзюба забил четыре гола. Он трижды огорчил "Ростов" (3:1) Валерия Карпина, а через тур стал автором победного гола в ворота "Краснодара" (3:2).


Спартак Локомотив Соболев Дзюба
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