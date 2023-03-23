По сведениям источника, слухи о возможном назначении 53-летнего Юрана в "Торпедо" не соответствуют действительности. Руководство черно-белых отдает предпочтение другим кандидатурам, среди которых фигурируют фамилии иностранных специалистов, ранее не работавших в российских клубах.
Накануне "Торпедо" анонсировало прекращение сотрудничества с Андреем Талалаевым. Под руководством 50-летнего отечественного специалиста столичная команда выиграла всего один из двенадцати матчей. С Талалаевым черно-белые проиграли 3/4 проведенных встреч – девять из двенадцати.
Отметим, что Талалаев проработал в клубе всего пять месяцев – он возглавил команду в октябре прошлого года. "Автозаводцы" с 10 очками замыкают таблицу РПЛ.
Источник: РИА "Новости"
"РИА Новости": "Торпедо" не рассматривает Юрана в качестве кандидата на пост главного тренера команды
Экс-наставник "Химок" Сергей Юран не входит в шорт-лист кандидатов на должность нового главного тренера московской команды.
Фото: ФК "Химки"