По сведениям источника, поволжский клуб уже приступил к поиску подходящей кандидатуры на замену молодому специалисту. 35-летний Горлов возглавил поволжскую команду в конце декабря. Однако рестарт сезона у "Пари НН" под его руководством не задался. Волжане вылетели из Кубка России, а также потерпели три поражения в чемпионате России.
Неудачное возобновление сезона привело к тому, что "Пари Нижний Новгород" опустился в зону стыковых матчей. После технического поражения от "Торпедо" (0:3) за участие в игре дисквалифицированного полузащитника Ярослава Михайлова на счету клуба осталось 19 очков и тринадцатая строчка в таблице РПЛ.
Напомним, чтобы принять предложение о работе в "Пари НН" Горлов самостоятельно выкупил свой контракт у красноярского "Енисея".
Источник: "РИА Новости"
Главный тренер "Пари НН" Горлов близок к отставке
Руководство "Пари Нижний Новгород" рассматривает вариант с увольнением нового главного тренера команды Артема Горлова.
Фото: ФК "Пари НН"