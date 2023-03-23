- В этом году Малком стал лидером команды. Может быть, раньше ему мешало раскрыться присутствие в команде таких больших личностей, как Дзюба. У Малкома сейчас есть личный реабилитолог. Он очень внимательно относится к своему телу. И результат виден, - приводит мнение Мостового Sport24.
Бразильский нападающий Малком присоединился к "Зениту" летом 2019 года, перебравшись из "Барселоны". В этом сезоне Малком является главным бомбардиром клуба и провел за коллектив с берегов Невы 26 встреч, в которых ему удалось 19 раз отправить мяч в сетку ворот соперников (лучший результат в лиге), а также 7 раз ассистировать партнерам. В среднем Малкому требует на голевое действие 112 игровых минут. По словам самого игрока, он проводит свой лучший сезон в карьере. Примечательно, что именно перед началом текущего сезона команду из Санкт-Петербурга покинул российский центрфорвард Артем Дзюба. Малком и россиянин вместе выигрывали 3 чемпионских титула РПЛ, Кубок России и 2 Суперкубка России.
Андрей Мостовой: может быть, раньше Малкому мешало раскрыться присутствие в команде Дзюбы
Российский футболист "Зенита" Андрей Мостовой поделился соображениями об игре своего одноклубника Малкома в текущем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"