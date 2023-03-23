- Судейство? Во время матча с "Динамо" мне показалось, что пенальти не было, а когда пересмотрел... Это решение арбитра, его признали неверным. Могу ли сказать, что в России плохое судейство? Есть над чем работать судейскому корпусу, - приводит мнение Чистякова "РБ Спорт".
В матче Кубка России между "Зенитом" и "Динамо" (1:1, 4-5 пен.) рефери из Калуги Евгений Кукуляк допустил ошибку, не назначив 11-метровый в ворота петербуржцев за фол Клаудиньо на Константине Тюкавине. Ранее также ЭСК был признал ряд ошибок российский арбитров. В частности, в матчах с участием "Спартака" судьи допустили три ошибки. Ростовчанин Сергей Иванов ошибочно засчитал гол команды Абаскаля в кубковом матче против "Локомотива" (4:2). В РПЛ в поединке против "Урала" (2:2), судья из Дмитрова также ошибочно отменил победный гол москвичей. А московский судья Сергей Карасев не поставил пенальти в ворота екатеринбуржцев (1:1) за фол на спартаковце Мартинсе уже в Кубке России. Также ошибка была допущена в матче "Ростов" – "Пари НН" (2:1). Первый гол ростовчан было нельзя засчитывать.
Защитник "Зенита" Чистяков: в России плохое судейство? Судейскому корпусу есть над чем работать
Российский футболист "Зенита" Дмитрий Чистяков поделился мнением по поводу ситуации с судейством в РПЛ и Кубке России.
Фото: " Чемпионат"