- Пиняев прогрессирует с каждым матчем. В этом сезоне он совсем окреп и превратился в ведущего игрока своих команд. Сначала в "Крыльях Советов", потом в "Локомотиве". Думаю, Пиняев может претендовать на роль основного игрока сборной. Сергей — огромный талант. Пусть не сбавляет требования к себе и все у него получится.
18-летний Сергей Пиняев начинал текущий сезон в самарских "Крыльях Советов", за которые выступал с 2021 года. В конце декабря прошлого года полузащитник перешел в московский "Локомотив" вместе со своим одноклубником нападающим Максимом Глушенковым. Пиняев уже успел дебютировать за железнодорожников в матчах Кубка России и Российской Премьер-Лиги. Всего за московский клуб футболист провел шесть встреч, в которых отметился одним забитым мячом. Пиняев был вызван во взрослую сборную России на товарищеские матчи с Ираном и Ираком.
Источник: "РБ Спорт"
Гаджиев: Пиняев - огромный талант, он уже ведущий игрок "Локомотива" и может претендовать на ту же роль в сборной
Известный тренер Гаджи Гаджиев оценил прогресс полузащитника "Локомотива" Сергея Пиняева.
ФК "Локомотив"