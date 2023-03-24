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Яровинский: какие истории были в "Локомотиве" 90-х! Овчинников стрелял из газового пистолета в Семина и Филатова

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Бывший спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский рассказал об инциденте в "Локомотиве" в 1990-х годах с участием Сергея Овчинникова и Юрия Семина.
ПФК ЦСКА
- Обожаю рассказы Сергея Овчинникова про "Локомотив" 90-х. Ух, какие истории! Например, как он стрелял из газового пистолета в Семина и Филатова. Они спрятались от Овчинникова, а он был чем-то недоволен. Ну и пальнул в них через дверь. Ничего — потом нормально общались, даже капитаном "Локо" остался. Команда там была фантастически дружная. Настоящая банда.

Сергей Овчинников защищал цвета московского "Локомотива" с 1991 по 1997 год, когда вратарь перешел в португальскую "Бенфику". В 2002 году голкипер вернулся в стан железнодорожников на правах аренды из "Порту", а по окончании сезона оформил полноценный переход в московский клуб. Всего за "Локомотив" Овчинников сыграл 365 матчей во всех турнирах, в которых 158 раз оставлял свои ворота в неприкосновенности. В 2002 и 2004 годах вратарь стал чемпионом России в составе железнодорожников.

Источник: "Спорт-Экспресс"


Яровинский Локомотив Овчинников Семин Филатов
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