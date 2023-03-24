– Что бы я сделал с игрой на месте Карпина? Лучше задать вопрос им, что делать. Они же решают, все знают. Есть тренерский штаб. Они же любят себя везде показывать. Языком мелют постоянно. Пускай они ответ и дают.
Слова Карпина на брифинге? Не хотел бы комментировать, стал меньше это делать. Все же обижаются. Смешно становится. Взрослые люди же. Работаете, получаете деньги, за вами бегают, подтирают, а вы обижаетесь. Смешно. Тем более когда правду говоришь еще! Меня это удивляет.
Я понимаю, если бы, как другие, в футбол не играл, те же несут чепуху разную. А тут всю жизнь прожил в футболе, поиграл везде на высочайшем уровне, – приводит слова Мостового "СЭ".
В последнее время между бывшими одноклубниками по "Сельте" и "Спартаку" Александром Мостовым и Валерием Карпиным наметились концептуальные разногласия. Экс-партнеры по сборной России регулярно обмениваются пикировками в СМИ. Вероятно, Мостовому не дают покоя тренерские успехи Карпина, который, помимо национальной команды, возглавляет "Ростов". Под руководством 54-летнего специалиста дончане располагаются на текущей второй строчке в таблице, РПЛ, отставая от лидирующего "Зенита" на 7 очков.
Накануне сборная России разошлась миром с национальной командой Ирана со счетом 1:1 в товарищеской встрече в Тегеране. На 28-й минуте гости вышли вперед. Антон Миранчук из "Локомотива" реализовал пенальти, назначенный за фол на полузащитнике "Спартака" Антоне Зиньковском. На старте второго тайма сборной Ирана удалось восстановить равенство, также с 11-метровой отметки.
Заметим, что команда Валерия Карпина не побеждает уже в течение 180 дней - с момента контрольного матча против сборной Кыргызстана (2:1). С тех пор россияне трижды сыграли вничью. Перед мирным исходом с Ираном наша дружина скатала две безголевых ничьи с Таджикистаном и Узбекистаном. 26 марта сборная России в Санкт-Петербурге примет Ирак.
Мостовой – о Карпине: получаете деньги, за вами бегают, подтирают, вы обижаетесь. Тем более когда правду говоришь еще!
Экс-полузащитник "Сельты" Александр Мостовой раскритиковал поведение своего бывшего одноклубника Валерия Карпина, который возглавляет сборную России.
Фото: "Чемпионат"