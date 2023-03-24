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Форвард "Оренбурга" Воробьев: рады, что Личка остался. Он - очень качественный тренер

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Российский футболист "Оренбурга" Дмитрий Воробьев поделился мыслями по поводу продления контракта с Марцелом Личкой.
Фото: ФК "Оренбург"
- Мы все очень рады! Марцел — очень качественный тренер. Все рады, что он остается здесь. Мы сделали ему довольно жесткий коридор! Продолжаем работать вместе дальше, - приводит комментарий Воробьева "СЭ".

Недавно" Оренбург" на своих официальных ресурсах сообщил о том, что клуб и чешский специалист Марцел Личка пролонгировали соглашение (срок не был указан). Отметим, что чех трудится наставником южноуральцев с 2020 года. В этом сезоне "Оренбург" проводит свой первый сезон в РПЛ под управлением Лички. После 20 туров команда набрала 37 очков и располагается на 7-й строчке, отставая от "Динамо", которое идет на 5 месте, на 4 балла. В 20 матчах оренбуржцы выиграли ровно половину игр, проиграв при этом 9 раз. Также в активе "Оренбурга" 1 ничья. Российский форвард Дмитрий Воробьев под руководством чеха забил 5 голов и 3 раза ассистировал своим партнерам в 15 встречах.


Оренбург Воробьев Личка
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