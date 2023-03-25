- Вчера в восемь часов вечера мы прилетели в Санкт-Петербург. Отличный и красивый город. Футболисты и сотрудники сборной Ирака — все мы в России чувствуем себя в полной безопасности. Никаких проблем нет, мы всем довольны. Все идет по плану, и уже сегодня в 17:30 у нашей сборной будет первая тренировка на "Газпром Арене".
Матч со сборной России станет для команды Ирака первым в 2023 году после Кубка наций Персидского залива, который прошел в январе этого года. Иракцы стали победителями турнира региона, обыграв в финале Оман в серии пенальти. Также сборная Ирака на своем пути к чемпионству обыграла Саудовскую Аравию, Йемен и Катар. Примечательно, что саудиты и катарцы принимали участие в чемпионате мира 2022 года.
Для сборной России встреча с Ираком станет второй в 2023 году. В предыдущем матче россияне не смогли обыграть на выезде Иран, сыграв третью ничью подряд.
Источник: Sport24
Пресс-секретарь сборной Ирака: прилетели в Санкт-Петербург. Все мы в России чувствуем себя в полной безопасности
Пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад рассказал о прилете национальной команды в Санкт-Петербург.
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