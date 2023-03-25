- Я считаю, что первые минут 30 мы очень достойно смотрелись. Пока не забили гол. Потом забили, и началась какая-то запара. Концовку первого тайма мы провалили полностью. Наверно, начали ошибаться очень много. Стали очень много "резать" на своей половине поля. Начали привозить сами себе моменты.
Полузащитник сборной России Данил Глебов отыграл в матче с национальной командой Ирана все 90 минут, не отметившись результативными действиями. Глебов - один из пяти игроков в составе российской команды, которые не были заменены. Примечательно, что футболист является капитаном "Ростова", главным тренером которого, как и сборной России, является Валерий Карпин.
Счет в матче с Ираном открыла сборная России благодаря реализованному Антоном Миранчуком пенальти, однако не смогла удержать победу, пропустив после точного 11-метрового удара Мехди Тареми.
Источник: "Известия"
Глебов: после нашего гола Ирану началась какая-то запара. Начали привозить сами себе моменты
Полузащитник сборной России Данил Глебов подвел итоги товарищеского матча с Ираном (1:1).
"СЭ"