- Мне не особо понравилось в бытовом плане. Что-то всё на очень низком уровне, если честно. А здесь, в Тегеране, как-то в отеле проблемы были в целом. И с питанием в частности. Передвижение не прямо на высоком уровне. Не говоря уже об интернете. Мучались — это мягко сказано. Вообще, у меня в комнате ничего не ловило — надо в коридоре сидеть, чтобы куда-то подключиться. Прям как 10 лет назад в России.
Россия сыграла с Ираном в Тегеране в прошлый четверг, 23 марта. Товарищеская встреча закончилась ничьей 1:1. Единственный гол в составе сборной России на свой счет записал полузащитник Антон Миранчук, который смог уверенно реализовать 11-метровый удар. Российская национальная команда проводила уже пятый матч подряд на выезде. До этого сборная России играла с Хорватией в Сплите в рамках квалификации чемпионата мира 2022 года, а затем проводила товарищеские матчи в гостях с Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном. Примечательно, что во всех этих матчах россияне одержали лишь одну победу.
Источник: "Известия"
Комличенко - о жизни в Иране: все на очень низком уровне. Проблемы с интернетом как в России 10 лет назад
Нападающий сборной России Николай Комличенко негативно отозвался о быту в Тегеране.
"Известия"