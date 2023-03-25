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Гранат: я не против Fan ID. Если человек любит команду, ему не составит труда сходить в МФЦ на 10 минут

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Экс-игрок сборной России Владимир Гранат поделился своими соображениями по поводу Fan ID.
Фото: ФК "Рубин"
- Я не против Fan ID. Нужно просто урегулировать этот вопрос, внести кое-какие корректировки. Например, сделать какое-то упрощенное получение карты болельщика для детей. Если человек любит свою команду и в действительности переживает за нее, ему не составит труда на 10 минут сходить в МФЦ, - приводит мнение Граната Metaratings.ru.

В 2022 году руководством страны был принят новый закон, обязывающий зрителей, желающих посетить поединок РПЛ, оформить карту болельщика. Оформление Fan ID проходит в два этапа. Сначала нужно подать заявку на Госуслугах, а затем посетить офис МФЦ и подтвердить свои данные. Данный закон вызвал огромное недовольство среди болельщиков практически всех клубов. Объединения активных фанатов приняли решения отказаться от посещения футбола. Также снизилась общая посещаемость матчей. Отметим, что на товарищеские матчи клубов РПЛ с командами из Медиалиги ("Крылья Советов" – сборная Медиалиги, ЦСКА – 2DROTS) пришло больше болельщиков, чем на игры российского первенства с участием этих же команд. Сегодня систему с картой болельщика раскритиковал Дмитрий Медведев.


Гранат Fan ID
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