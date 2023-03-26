- Много факторов повлияло в начале. Что?то не получилось, что?то получилось. Главное, что хорошо все закончилось. Не знаю, что Карпин сказал в перерыве, меня не было, не могу сказать. Не увидел момента с удалением Кузяева, вроде бы толкнул или ударил, что?то такое. Хорошая атмосфера, много болельщиков. Хотелось бы, чтобы было больше, но за 20 тысяч сейчас — это тоже очень круто.
В первом тайме матча с Ираком сборная России не смогла открыть счет, в то время как у гостей было несколько контратак и опасных моментов, которые не были реализованы. Счет был открыт в начале второго тайма усилиями полузащитника Антона Миранчука. Немногим позже отличился Сергей Пиняев, сделавший счет 2:0, который сохранился до конца встречи. Далер Кузяев, вышедший на замену во второй половине матча, за несколько минут до финального свистка получил прямую красную карточку за толчок игрока Ирака.
На матче между Россией и Ираком в Санкт-Петербурге не требовался Fan ID. Встречу национальных команд посетили более 20 тысяч человек.
Источник: "Матч ТВ"
Зиньковский - о посещаемости матча с Ираком: за 20 тысяч сейчас - это очень круто. Хорошая атмосфера, много болельщиков
Полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский поделился впечатлениями от матча с Ираком в Санкт-Петербурге.
Федерация футбола Ирана