Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2021
Австрия
21:45
ЭстонияНе начат
Нидерланды
21:45
ГибралтарНе начат
Венгрия
21:45
БолгарияНе начат
Швеция
21:45
АзербайджанНе начат
Молдавия
21:45
ЧехияНе начат
Ирландия
21:45
ФранцияНе начат
Польша
21:45
АлбанияНе начат
Черногория
21:45
СербияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Греция
19:00
ЛитваНе начат
П1 1.16X 7.8П2 19
Реклама лига ставок Сделать ставку

Зиньковский - о посещаемости матча с Ираком: за 20 тысяч сейчас - это очень круто. Хорошая атмосфера, много болельщиков

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский поделился впечатлениями от матча с Ираком в Санкт-Петербурге.
Федерация футбола Ирана
- Много факторов повлияло в начале. Что?то не получилось, что?то получилось. Главное, что хорошо все закончилось. Не знаю, что Карпин сказал в перерыве, меня не было, не могу сказать. Не увидел момента с удалением Кузяева, вроде бы толкнул или ударил, что?то такое. Хорошая атмосфера, много болельщиков. Хотелось бы, чтобы было больше, но за 20 тысяч сейчас — это тоже очень круто.

В первом тайме матча с Ираком сборная России не смогла открыть счет, в то время как у гостей было несколько контратак и опасных моментов, которые не были реализованы. Счет был открыт в начале второго тайма усилиями полузащитника Антона Миранчука. Немногим позже отличился Сергей Пиняев, сделавший счет 2:0, который сохранился до конца встречи. Далер Кузяев, вышедший на замену во второй половине матча, за несколько минут до финального свистка получил прямую красную карточку за толчок игрока Ирака.

На матче между Россией и Ираком в Санкт-Петербурге не требовался Fan ID. Встречу национальных команд посетили более 20 тысяч человек.

Источник: "Матч ТВ"


Зиньковский Сборная России Сборная Ирака
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Широков: судьи тащат "Зенит"? В турнирную таблицу посмотрите. Вряд ли это за счёт судейства
Зиньковский - о посещаемости матча с Ираком: за 20 тысяч сейчас - это очень круто. Хорошая атмосфера, много болельщиков
Денисов - о дебюте за сборную России: всегда здорово начинать с победы. Чувствуешь атмосферу, когда слышишь гимн страны
Литвинов - об игре центральным защитником: перед игрой с Ираком созвонились с Джикией, дал мне напутственные слова
Хлусевич - о матче с Ираком: была задача выиграть, и мы её выполнили, самое главное сделали, а там уже разберем
Агент Сафонов – о победе 2DROTS над ЦСКА: в РПЛ и Кубке России они бы не выиграли 1 эксклюзив
Официально: "Тоттенхэм" уволил Антонио Конте
Литвинов – об ошибках Песьякова: на то мы и команда, что должны друг друга страховать
Соболев: игрокам сборной России надо чуть-чуть быстрее все делать с мячом
Пиняев создавал шедевр, Соболев бил, Песьяков испытывал наши нервы. Оценки игроков сборной России за победу над Ираком 2
Карпин – о словах Матыцина: я все разложил по полочкам. О безразличии говорить не приходится, мы все вместе 1
26 марта
Кирьяков – о матче сборной России с Ираком: наконец-то победа эксклюзив
Силкин: Пиняев выделялся на фоне серости 1 эксклюзив
Португалия разгромила Люксембург благодаря дублю Роналду 1
Голы Ретеги и Пессины помогли Италии обыграть Мальту в квалификации Евро-2024