28-летний левый защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес может покинуть черно-зеленых, сообщают СМИ. По данным источника, к защитнику сборной Эквадора проявляют интерес клубы из чемпионатов Венгрии и Турции.
Сообщается, что сам Рамирес был бы не против продолжить выступления за "Краснодар" и по завершении сезона стороны проведут переговоры. Действующий контракт Кристиана с "быками" стекает в июне 2025 года.
В текущем сезоне на счету Рамиреса 26 матчей за "Краснодар" во всех турнирах, 2 забитых гола и 4 результативных паса.
Источник: "РБ Спорт"
Рамирес может уйти из "Краснодара"
По информации источника, к защитнику "Краснодара" Кристиану Рамиресу проявляют интерес зарубежные клубы.
Фото: ФК "Краснодар"