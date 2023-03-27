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Зарема Салихова: тот, кто добьется пересмотра закона о Fan ID, наберет вистов в глазах общественности

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Зарема Салихова, супруга экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, отреагировала на призыв главы РФС Александра Дюкова всем болельщикам смириться с законом и оформлять Fan ID.
Фото: ФК "Спартак"
Напомним, президент РФС Александр Дюков ранее заявил, что "технология [получения паспорта болельщика] удобная, проблем с получением нет. Есть закон, надо выполнять". По его мнению, скоро общественность смирится с необходимостью получения электронного документа, необходимого для посещения матчей чемпионата России.

– Тот, кто добьется пересмотра закона о Fan ID, наберет вистов в глазах общественности. Отличный материал для предвыборной кампании для депутатов и не только. Не понимают, что болельщики не идут в МФЦ не потому, что им лень ради любимой команды – они на автобусах и поездах в другие регионы едут.

Через хребет нельзя. Надо было договариваться, услышать, пойти на кое-какие уступки. А теперь народ лишили зрелища, в том числе и тех, кто приходит на стадион. Без болельщиков и без того унылый российский футбол стал бездушным мероприятием, – цитирует Салихову Metaratings.

Напомним, с начала 2023 года паспорт болельщика необходим для посещения игр чемпионата России по футболу. Внедрение закона привело к резкому падению посещаемости матчей РПЛ и массовому обновлению антирекордов. Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев раскритиковал реализацию проекта на местах.

Недовольство общественности применением закона привело к реакции в высших эшелонах власти. Так, сегодня президент РФ Владимир Путин поручил правительству упростить использование системы Fan ID отдельными категориями граждан. Верховный главнокомандующий ожидает реализацию указа не позднее 1 мая.


Спартак Fan ID Салихова Дюков
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