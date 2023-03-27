Причиной нападок на 54-летнего специалиста послужили его слова о том, что он не держится за свой пост и "не умрет" в случае увольнения из национальной команды.
– Надо готовиться, тренироваться вне зависимости от того, допущен ты до официальных соревнований или нет. Быть немотивированным на посту главного тренера сборной России недопустимо, – приводит слова руководителя фракции КПРФ "Матч ТВ".
25 марта сборная России прервала трехматчевую безвыигрышную серию, нанеся поражение на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге команде Ирака со счетом 2:0. В первом тайме гости имели несколько хороших возможностей открыть счет после ошибок голкипера Сергея Песьякова, но россиянам удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности. После перерыва Антон Миранчук и Сергей Пиняев дважды огорчили иракскую дружину и принеся сборной России первую за полгода победу. В сентябре подопечные Валерия Карпина обыграли Кыргызстан (2:1), после чего трижды сыграли вничью - с Таджикистаном (0:0), Узбекистаном (0:0) и Ираном (1:1).
Зюганов – о словах Карпина: быть немотивированным на посту главного тренера сборной России недопустимо
Лидер Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов поддержал критику в адрес главного тренера сборной России Валерия Карпина.
Фото: КПРФ