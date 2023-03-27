"Амбиции "Зенита" играть в плей-офф Лиги чемпионов с каждым годом угасают. Сейчас это невозможно по политическим причинам, но в последние годы европейское развитие клуба остановилось. А в данным момент вообще летит вниз. Сейчас уровень "Зенита" - Лига конференций. Этот турнир клуб мог бы выиграть. Но это смешно, учитывая бюджет "Зенита". А процесс возвращения российских клубов в еврокубки будет очень долгим и сложным. Петербуржцам будет непросто что-то показать на европейской арене в ближайшие 5-10 лет", - цитирует Петржелу "РБ Спорт".
Напомним, в феврале прошлого года ФИФА и УЕФА приняли решение об отстранении всех российских клубов и сборных от международных соревнований под своей эгидой. Это решение было вызвано политическими причинами. В результате этого, команды РПЛ пропустили остаток прошлогоднего еврокубкового сезона и весь нынешний.
"Зенит" после возобновления весенней части сезона провел четыре матча - два в Кубке России и два в чемпионате страны. Коллектив Сергея Семака трижды одержал победу и потерпел одно поражение. Команда с берегов Невы уверенно удерживает 7-очковый отрыв от ближайшего конкурента "Ростова". Однако в национальном Кубке "Зенит" проиграл московскому "Динамо" в серии пенальти и выбыл из борьбы за трофей (1:1 4-5 пен.).
Петржела: сейчас уровень "Зенита" - Лига конференций. Но это смешно, учитывая бюджет клуба
Чешский экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела оценил нынешний уровень команды с берегов Невы.
Фото: ФК "Зенит"