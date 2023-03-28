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Орлов: как кто-то мечтал построить коммунизм, так и у Галицкого утопическая идея с 11 воспитанниками в составе

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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов назвал утопической идею владельца ФК "Краснодар" Сергея Галицкого выставить на поле в матче РПЛ 11 воспитанников академии.
Фото: "Матч ТВ"
– Всем, кто мечтает, чтобы в клубе играли только воспитанники, я хочу сказать – в мире нет ни одного топового клуба, где играют только свои игроки. Посмотрите составы ведущих клубов! Это утопия. Это как кто-то мечтал построить коммунизм, так и у Галицкого была утопическая идея с одиннадцатью воспитанниками в составе. Где бы тогда играл "Краснодар"? На первенстве края, наверное. Футбол – это бизнес, большие деньги. Как вырастить большого мастера, так еще и 11 человек? – приводит слова Орлова Sport24.

Несмотря на заявления владельца "Краснодара" Сергея Галицкого о ставке на собственных воспитанников, в последнем туре в стартовом составе "быков" в Москве с "Локомотивом" на поле появилось сразу девять иностранных футболистов. Прославленный ветеран "Спартака" Анзор Кавазашвили в интервью нашему порталу признался, что его удивляет большое количество легионеров в составе "быков". 82-летний эксперт находит в этом противоречие тому курсу, который проповедует Галицкий.

По итогам 2/3 турнирной дистанции "Краснодар" под руководством сербского специалиста Владимира Ивича замыкает восьмерку сильнейших команд таблицы чемпионата России. На счету южан 29 очков. Отставание от 4-го места насчитывает шесть баллов.


Краснодар
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