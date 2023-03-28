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Мирзов: атмосфера на "Арене-Химки" при Fan ID, как на товарищеской игре. На выезде с "Зенитом" играть приятнее

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Российский футболист "Химок" Резиуан Мирзов поделился своей точкой зрения на ситуацию с посещаемостью в РПЛ.
Фото: ФК "Химки"
- Атмосфера на стадионе в Химках при Fan ID, как на товарищеской игре. На матче с "Зенитом" были болельщики, и это совсем другой футбол. Приятно играть, даже на выезде. Когда нет болельщиков, эмоции совсем другие, - приводит мнение Мирзова Sport24.

"Химки" гостили у "Зенита" в рамках 19-го тура РПЛ. Встреча получилась напряженной. К 75-й минуте дружина Сергея Семака уверенно выигрывала в два мяча благодаря дублю Малкома. Но химчанам удалось переломить ход игры и сделать счет равным. Дублем в ворота действующего чемпиона отметился российский хавбек Бутта Магомедов. Но коллективу из Санкт-Петербурга все же удалось вырвать три очка. Победный гол на счету бразильца Густаво Мантуана. На встречу между 1-й и 15-й командами на "Газпром Арену" пришло более 20 тысяч любителей футбола. Напомним, что с 2023 года в РПЛ действует закон о карте болельщика.


Химки Зенит Мирзов
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