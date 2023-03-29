- Если вдруг сложится так, что я не пригожусь Бразилии, то с большим удовольствием буду играть за Россию. Если, конечно, я буду тогда востребован и в моих услугах будут нуждаться. Такие вещи зависят от многих факторов, однако я для себя ничего не исключаю. Нужно будет обсудить все с семьей, обдумать как следует, - приводит комментарий Малкома "Российская газета".
Малком пополнил состав "Зенита" летом 2019 года, перебравшись из "Барселоны". С того момента футболист провел за дружину Сергея Семака 101 поединок. За это время игрок сумел забить 35 голов и отдать 22 результативных паса на своих партнеров. В этом сезоне Малком набрал 19+7 по системе гол плюс пас в 26 играх во всех турнирах и с 17 мячами возглавляет гонку бомбардиров российского первенства, опережая спартаковца Квинси Промеса по дополнительным показателям (голы с пенальти). Для того, что бы совершить голевое действие зенитовцу требуется в среднем 112 игровых минут.
Недавно Малком и его одноклубник Клаудиньо получили статус граждан РФ. На счету экс-игрока "Барселоны" 3 гола 25 играх за юношеские и молодежные сборные Бразилии. Также футболист побеждал на олимпийских играх в Токио -2021, забив в финале испанцам (2:1).
Малком: если я не пригожусь Бразилии, то с большим удовольствием буду играть за Россию
Новоиспеченный гражданин России Малком высказался по поводу возможности играть за сборную России.
Фото: РИА Новости