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Ари: не считаю, что футболисты едут в Россию за деньгами. Они выбирают Россию, потому что здесь сильный чемпионат

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Бывший нападающий "Краснодара", "Спартака" и сборной России Ари заявил, что легионеры подписывают контракты с клубами РПЛ из-за любви к командам, за которые играют.
Фото: ФК "Краснодар"
– Не считаю, что футболисты едут в Россию за деньгами. Такие же суммы можно заработать и в других странах. Самое важное – хорошая игра. Так работает во всех странах. Когда тебя узнают, и ты показываешь результат, тебе платят хорошую зарплату и большие премиальные. Игроки выбирают Россию, потому что это комфортная страна с сильным чемпионатом. Здесь чувствуют себя как дома и любят команды, в которых выступают, – приводит слова Ари Sport24.

В ближайшие выходные возобновится чемпионат России, который был приостановлен из-за паузы на матчи национальных команд. Игры пройдут в субботу и воскресенье, 1 и 2 апреля, в семи городах страны. После 2/3 турнирной дистанции "Зенит" уверенно лидирует в таблице, имея на счету 48 очков и опережая конкурентов на семь баллов.

У "Ростова" под руководством Валерия Карпина 41 очко. Благодаря минимальной победе в большинстве над "Химками" (1:0) в предыдущем туре донской клуб опередил "Спартак", уступивший в Оренбурге со счетом 0:2. В активе команды Гильермо Абаскаля 40 очков. На пять баллов от красно-белых отстают их земляки - "Динамо" и ЦСКА.


Ари Краснодар
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