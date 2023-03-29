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Канчельскис – о возвращении к тренерской деятельности: улетаю на переговоры. Я бы не сказал, что это европейская страна

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Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" и бывший тренер "Навбахора" Андрей Канчельскис признался, что в ближайшее время может трудоустроиться в зарубежную команду.
Фото: Globall Look Press
54-летний специалист остается без тренерской работы уже на протяжении двух с половиной лет.

– С моими переговорами насчет нового клуба все нормально. Сейчас улетаю на переговоры. Может, на следующей неделе будут новости. Я бы не сказал, что это европейская страна, – цитирует Канчельскиса "СЭ".

Предыдущим местом работы Канчельскиса являлся "Навбахор", который он привел к победе в чемпионате и Кубке Узбекистана. Осенью 2020-го российский тренер покинул азиатский клуб и отправился на биржу труда. В перечне команд, которых Канчельскису довелось возглавлять, присутствуют латвийская "Юрмала", нижегородская "Волга" и московский "Солярис".

Большую часть своей карьеры футболиста он провел в чемпионате Англии, где выступал за "Манчестер Юнайтед", "Эвертон", "Манчестер Сити" и "Саутгемптон". В 2006 году Канчельскис повесил бутсы на гвоздь. Его последней командой были самарские "Крылья Советов".


Канчельскис
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