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Тюкавин - о возможном переходе РФС в Азию: не просто же собираться и играть со сборной Медиалиги

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Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин высказался о готовности к переходу РФС в Азию.
Фото: ФК "Динамо"
- Готов ли всю карьеру играть в Азии? У меня простая позиция по этому вопросу: главное — играть. Если нас не вернут в Европу, готов играть в Азии. Ну а что еще делать? Не просто же собираться и играть со сборной Медиалиги.

Константин Тюкавин вызывался на товарищеские матчи со сборными Ирана и Ирака в марте этого года. Национальная команда России не принимала участия в официальных международных встречах с 2021 года из-за бессрочной дисквалификации, наложенной на РФС руководством УЕФА и ФИФА в феврале прошлого года. Во время паузы на матчи сборных некоторые клубы РПЛ проводили товарищеские встречи с командами Медиалиги.

Источник: Sport24


Тюкавин Динамо
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Тюкавин - о возможном переходе РФС в Азию: не просто же собираться и играть со сборной Медиалиги