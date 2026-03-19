Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
19:30
ФакелНе начат

Игрок "Рубина" назвал задачу команды на остаток сезона

Полузащитник "Рубина" Руслан Безруков рассказал о задаче команды на оставшуюся часть сезона РПЛ.
Фото: ФК "Рубин"
"Конечно, рады [отобрать очки у лидеров]. Но все равно ставим себе задачу выше — попасть в пятерку. Мы грезим этой задачей и хотим сделать все для этого", - приводят слова Безрукова "Известия"
По итогам 21 сыгранного тура "Рубин" набрал 26 очков и располагается в середине турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, занимая восьмое место. От топ-5 казанская команда отстает на данный момент на 7 баллов.

В воскресенье, 22 марта, "Рубин" сыграет на выезде против самарских "Крыльев Советов" в рамках 22-го тура чемпионата России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится