Игрок "Рубина" назвал задачу команды на остаток сезона

"Конечно, рады [отобрать очки у лидеров]. Но все равно ставим себе задачу выше — попасть в пятерку. Мы грезим этой задачей и хотим сделать все для этого", - приводят слова Безрукова "Известия".
По итогам 21 сыгранного тура "Рубин" набрал 26 очков и располагается в середине турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, занимая восьмое место. От топ-5 казанская команда отстает на данный момент на 7 баллов.
В воскресенье, 22 марта, "Рубин" сыграет на выезде против самарских "Крыльев Советов" в рамках 22-го тура чемпионата России.