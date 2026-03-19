"Из нас продолжают делать дураков". Быстров раскритиковал Мажича и призвал его уйти в отставку

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров высказался о руководителе департамента судейства и инспектирования РФС Милораде Мажиче.
"Эта новая программа, где он что-то говорит... Что это?! Пригласите человека, который может с ним поспорить! Потому что ему не задают неудобные вопросы.

Из нас продолжают делать дураков. Может быть, у кого-то все-таки есть яйца, чтобы сказать Мажичу, что он не справился. Или пускай уйдет сам!" - заявил Быстров.

Летом 2023 года Милорад Мажич занял пост руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза. Контракт с сербским экспертом действует до лета 2026 года.

До этого Мажич работал на матчах мировых первенств 2014 и 2018 годов, а также возглавлял судейскую бригаду финала Лиги чемпионов в 2018 году.

Источник: "СЭ"

