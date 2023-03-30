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Симонян – о словах Карпина про работу в сборной России: не советовал бы ему делать такие заявления

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Первый вице-президент РФС Никита Симонян отреагировал на резонансную фразу наставника сборной России Валерия Карпина о том, что он "не умрет" в случае увольнения из национальной команды.
Фото: Globall Look Press
– Я бы не советовал Валерию Карпину делать такие заявления. Быть тренером сборной команды – очень почетно, – приводит слова Симоняна "Матч ТВ".

Напомним, на одной из пресс-конференций Валерий Карпин, отвечая на провокационный вопрос журналиста, заявил, что не умрет в случае отставки, добавив, что не держится за должность наставника национальной команды. Эти слова 54-летнего специалиста вызвали широкое осуждение со стороны общественности.

Карпин подвергся жесткой критике от коллег, спортивных экспертов, депутатов Государственной думы РФ, министра спорта РФ и болельщиков. В последующих интервью Карпин вынужден был неоднократно пояснять, что желал бы четче сформулировать свою мысль, при этом посыл фразы оставил бы прежним.


Карпин Сборная России Симонян
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