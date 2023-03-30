- Пока нет никаких переговоров с "Уралом" о продлении контракта. Планируем поднимать эту тему в начале июня. Пока я не знаю, что произойдет дальше, все будет зависеть от его выступлений во второй части сезона. Может, Лазар забьет еще пять мячей и на горизонте появится "Зенит". Может, он больше не забьет и "Урал" скажет — спасибо, Лазар, до свидания, - приводит комментарий агента "РБ Спорт".
Сербский нападающий Лазар Ранджелович пополнил состав "Урала" летом 2022 года, перебравшись из греческого "Олимпиакоса". Футболист провел за екатеринбуржцев 12 встреч в российском первенстве, в которых набрал 3+4 по системе гол плюс пас. Для того, чтобы совершить голевое действие Лазару требуется примерно 274 игровые минуты. Его контракт со "шмелями" рассчитан до конца июня 2025 года. Последний переход между "Уралом" и "Зенитом" состоялся зимой 2022 года, тогда в стан петербуржцев перебрался российский защитник Арсен Адамов.
"Урал" Виктора Гончаренко по итогам 20 туров располагается на 10-й строчке, имея в своем активе 25 очков. В 21-м туре у Ранджеловича будет шанс проявить себя перед "Зенитом" на "Газпром Арене", Первый поединок между командами закончился разгромной победой дружины Сергея Семака (4:0). В августе сербу исполнится 26 лет.
Агент – о будущем Ранджеловича в "Урале": может, Лазар забьет еще пять мячей и на горизонте появится "Зенит"
Агент сербского футболиста "Урала" Лазара Ранджеловича Василис Панагиотакис поделился мыслями по поводу будущего игрока в клубе.
Фото: ФК "Урал"