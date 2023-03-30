- Президент клуба одобрил двойные премиальные, просто у нас выплаты идут в определенные сроки — не сразу после игры, но Василий Петрович обещал, да, - приводит комментарий Андреева "РБ Спорт".
В поединке 20-го тура дружина Марцела Лички сумела отправить в ворота "Спартака" два безответных мяча. Сначала счет в игре открыл Юрий Ковалев, а удвоил преимущество южноуральцев форвард Дмитрий Воробьев, пяткой переправив мяч снаряд в сетку ворот Александра Селихова. Это победу позволила "Оренбургу" подняться на 7-е место, набрав 31 очко. Отставание от "Динамо", которые располагается на 5-й строчке, составляет 4 балла. Следующим соперником оренбуржцев станет "Крылья Советов". Встреча пройдет в Самаре. Первый матч между коллективами закончился разгромной победой самарцев (4:2).
Спортдиректор "Оренбурга" Андреев: игрокам одобрили двойные премиальные за победу над "Спартаком"
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев рассказал о премировании команды за победу над "Спартаком" (2:0).
Фото: ФК "Оренбург"