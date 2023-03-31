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Сычев: "Спартак" больше всех жалуется на судейство. Все должны быть в равных условиях

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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев заявил, что "Спартак" больше всех жалуется на судейство в РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"
- "Спартак" больше всех жалуется на судейство. Поэтому они должны были первыми пообщаться. Это конечно всё шутка, но судейство последние туры вызывает много нареканий. Причём оно влияет результативно на игру, что не радует. Конечно, всё должно быть едино, одинаково для понимания каждого клуба. Все должны быть в равных условиях.

Ранее представители московского "Спартака" провели несколько встреч с футбольным руководством России. При этом на данных собраниях из клубов РПЛ присутствовали только представители красно-белых. Сначала в СМИ появилась информация о встрече тренерского штаба "Спартака" с судьями, затем члены правления московского клуба обсуждали вопросы судейства с президентом РФС Александром Дюковым. Позднее представители обеих сторон второй встречи утверждали, что предметом диалога прежде всего были проблемы женского футбола.

Источник: "Спорт-Экспресс"


Сычев Спартак
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