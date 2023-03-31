При предыдущем владельце "Спартака" Леониде Федуне красно-белые взяли курс на постепенное сокращение финансирование, однако теперь, при новом руководстве, спартаковцы смогут тратить больше, и бюджет на 2023 год составит около 130-135 миллионов евро.
"Спартак" не становился чемпионом России с 2017 года, когда главным тренером команды являлся итальянец Массимо Каррера. После этого красно-белые сменили несколько тренеров. В прошлом сезоне другой итальянец Паоло Ваноли смог привести спартаковцев к победе в Кубке России, однако также покинул клуб.
Нынешним наставником "Спартака" является испанец Гильермо Абаскаль. Под его руководством "Спартак" занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ после 20 сыгранных туров и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.
Источник:"Спорт-Экспресс"
"СЭ": бюджет "Спартака" на 2023 год составляет 130-135 миллионов евро
По информации источника, новый владелец "Спартака" готов обеспечить достаточные финансовые вливания в клуб.
Фото: Getty Images