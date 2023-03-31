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Орлов – о "наезде" Матыцина на Карпина: чего это министр спорта взялся за всю Россию? Он что, олицетворение России?

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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на критику в адрес Валерия Карпина со стороны министра спорта РФ Олега Матыцина.
Фото: "Матч ТВ"
– Это некорректно. Чего это министр спорта взялся за всю Россию? Он что, олицетворение России? Потом, это был день игры, так делать нельзя. Карпин разве не имеет права говорить то, что он думает? Конечно имеет. Министру спорта нужно заняться стадионами, которые построило государство и которые не заполняются.

Тренеров сборных назначают федерации. Некорректно министру спорта обсуждать работу тренеров, пусть ее обсуждают профессионалы, – приводит слова Орлова Sport24.

Напомним, на одной из недавних пресс-конференций Валерию Карпину был задан вопрос о том, как он отнесется к гипотетическому увольнению с поста главного тренера сборной России. 54-летний специалист ответил, что не умрет без работы в национальной команде и вообще не держится за эту должность. В результате Карпина подвергли всеобщему осуждению. Министр спорта РФ Олег Матыцин, комментируя резонансное высказывание рулевого "Ростова", призвал его определиться, с кем он себя отождествляет. Карпин был вынужден неоднократно пояснять свою позицию, что его слова были неверно истолкованы.


Ростов Сборная России Орлов Матыцин Карпин
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