– Информация о прекращении существования "Химок" – очередная фантазия. Мы неоднократно говорили, что у нас плановый бюджет клуба сформирован на пять лет, и в рамках экономического плана двигаемся. Наши партнеры и инвесторы сосредоточены на поддержке клуба, – приводит слова гендиректора "Химок" "Матч ТВ".
Ранее о том, что "Химки" могут прекратить существование после вылета в Первую лигу, написал у себя в Telegram-канале журналист Сергей Ильев. После 2/3 пройденной дистанции команда Спартака Гогниева с 13 очками располагается на предпоследней, 15-й строчке в таблице РПЛ – в зоне прямого вылета из элитного дивизиона. В воскресенье, 2 апреля, химчане на своем поле примут "Краснодар".
Гендиректор "Химок" Оленев: информация о прекращении существования клуба – очередная фантазия
Генеральный директор "Химок" Николай Оленев отреагировал на слухи о закрытии подмосковного клуба в случае вылета команды из РПЛ в Первую лигу.
Фото: ФК "Химки"