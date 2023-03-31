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Радимов: "Ростов" однозначный фаворит против "Торпедо". Карпин тонкий психолог и авантюрист, принижает всегда

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Экс-главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов высказал мнение по предстоящему матчу 21 тура РПЛ "Ростов" - "Торпедо".
Фото: РПЛ
- Новый тренер - это всегда новый импульс и возможность добиться результата, но я не думаю, что с таким составом "Торпедо" что-то сможет изменить. Тогда им надо на каждый из оставшихся матчей нового тренера назначать (смеется). Тут "Ростов" однозначный фаворит. И такие матчи должен выигрывать. Жива ли еще чемпионская гонка? Да, Карпин такой тонкий психолог и немного авантюрист, принижает всегда, мол, мы тут плохо сыграли, состав недостаточный, еще что-то… И он это правильно делает. Так что до конца чемпионата произойти может всё что угодно, - передает слова Радимова "РБ Спорт".

В рамках 21 тура Российской премьер-лиги "Ростов" принимает на своем поле московское "Торпедо", игра пройдет 2 апреля и начнется в 19:00 по московскому времени. Желто-синие по итогам 20 туров чемпионата набрали 41 очко и находятся в турнирной таблице на втором месте, отставая на 7 очков от лидирующего петербургского "Зенита" и опережая на 1 очко московский "Спартак". Черно-белые замыкают турнирную гонку, находясь на 16 месте с 10 набранными очками. Матч против "Ростова" Торпедо" проведет под руководством нового главного тренера - 45-летнего испанца Жозепа Клотета, который возглавил "автозаводцев" 28 марта.


Ростов Торпедо Карпин Радимов
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