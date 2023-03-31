- На "Спартак" тоже всегда настраиваются — как бык на красную мантию. Все хотят победить "Спартак". Повторю слова своего тренера, который поставил меня на путь в футболе: исторически "Спартак" — самый великий клуб в России. Если мы посмотрим в прошлое, то увидим достаточно доказательств этого. Понятно, что хочется выигрывать! Мы постепенно движемся к этому.
"Спартак" за последние 20 лет становился чемпионом России только один раз - в 2017 году. Всего в российской истории московский клуб девять раз выигрывал главный турнир страны. Большинство побед красно-белых пришлись на 1990-е годы. Чаще "Спартака" за последние 20 лет титул чемпиона России выигрывали санкт-петербургский "Зенит", казанский "Рубин" и московские ЦСКА и "Локомотив". Последние четыре розыгрыша РПЛ выиграл клуб из Северной столицы России.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Даниил Денисов: исторически "Спартак" — самый великий клуб в России. Все хотят победить его
Защитник "Спартака" Даниил Денисов назвал свой клуб самым великим в России.
Фото: Global Look Press