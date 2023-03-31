- Моё мнение, что фанаты должны поддерживать свои команды. Плохо, что они сейчас не ходят. Спокойно отношусь к этому, но сам делать не собираюсь. Зачем мне это надо? Мне очень хорошо футбол по телевизору смотрится.
Ранее стало известно, что в правительство России поступило письмо с предложениями о реформах в законопроект о карте болельщика. В соответствии с которыми планируется частичная отмена Fan ID для детей до 14 лет и упрощение процесса получения документа держателями абонементов на матчи РПЛ, пенсионерами и инвалидами.
Распорядился разработать изменения в закон о Fan ID своим указом президент России Владимир Путин, назначавший дедлайн на 1 мая этого года.
Источник: Metaratings
Янбаев: не собираюсь оформлять Fan ID. Мне очень хорошо футбол по телевизору смотрится
Бывший защитник сборной России Ренат Янбаев заявил, что не планирует оформлять Fan ID.
Фото: "Матч ТВ"