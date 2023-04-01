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"СЭ": "Локомотив" предложит Дзюбе долгосрочный контракт

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Руководство "Локомотива" предложит форварду Артему Дзюбе долгосрочный контракт.
Фото: Чемпионат.com
По информации источника, московский "Локомотив" в ближайшее время предложит 34-летнему россиянину Артему Дзюбе новый долгосрочный контракт.

Напомним, Артем Дзюба стал лучшим футболистом российского первенства по итогам марта. С помощью нападающего коллектив Михаила Галактионова выиграл все три встречи весенней части чемпионата России.

Дзюба вернулся в РПЛ в феврале этого года, подписав с "железнодорожниками" контракт до конца сезона. Он сыграл 6 матчей за клуб, в которых забил 6 мячей и отдал один ассист.

Источник: "СЭ"


Локомотив Дзюба
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