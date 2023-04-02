- Все понимают, что это чудо. У нас очень молодая команда. Опытных футболистов можно по пальцам сосчитать. Остальные ребята - молодые, талантливые. Им выпал шанс, и они им пользуются. Показывают тренеру через кропотливую работу, что могут. Эту удачу еще нужно заслужить. Пока это получается, а дальше посмотрим. Еще рано о чем-то говорить. Десять туров - это немало. В верхней части таблицы, начиная с восьмого места и выше, очень плотно. Любая осечка - и ты можешь упасть, - цитирует Байрамяна "СЭ".
После 20 сыгранных полностью туров и половины 21 тура Российской премьер-лиги "Ростов" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 41 очков в 20 матчах. Отставание желто-синих от лидирующего в чемпионате "Зенита" составляет 10 очков при игре в запасе, идущий на третьей позиции московский "Спартак" подопечные Валерия Карпина при равном количестве очков опережают за счет победы в личной встрече, имея возможность оторваться на 3 очка в случае домашней победы над столичным "Торпедо".
Четвертое и пятое места с 35 очками занимают московские "Динамо" и ЦСКА, при этом "армейцы" еще не провели свой матч 21 тура, в котором они встретятся на выезде с воронежским "Факелом".
Байрамян: второе место "Ростова" - чудо. Молодым талантливым ребятам выпал шанс, и они им пользуются
Атакующий хавбек "Ростова" Хорен Байрамян прокомментировал текущее второе место желто-синих в турнирной таблице РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"