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Защитник "Акрона" Килин: мы хотим выиграть у "Динамо" и пройти дальше в Кубке России

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Защитник и капитан "Акрона" Антон Килин прокомментировал предстоящий матч своей команды против московского "Динамо" в Кубке России.
Фото: ФК "Акрон"
- Дает ли нам психологическое преимущество поражение "Динамо" от "Сочи"? В этом я ничего такого не вижу. Бывают победы и поражения. "Динамо" в любом случае будет выходить и играть на победу, как и мы. Мы постараемся показать это на футбольном поле. "Акрон" приедет играть в футбол, который будет нравится зрителям. Мы хотим выиграть у "Динамо" и пройти дальше в Кубке России, - передает слова Килина "РБ Спорт".

4 апреля выступающий в Первой лиге тольяттинский "Акрон" встретится на выезде с московским "Динамо" в рамках первого этапа 1/2 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России. Ранее красно-черные на своем поле в Жигулевске выбили из турнира два выступающих в Российской премьер-лиге столичных клуба - "Торпедо" (2:0) и "Локомотив" (1:1, пен. 7:6).

Бело-голубые 1 апреля в рамках 21 тура чемпионата России уступили на своем поле "Сочи" со счетом 0:2, при этом оба гола динамовцы пропустили, играя в численном большинстве.


Кубок России Акрон Динамо Килин
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