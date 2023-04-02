- Я говорил еще перед рестартом сезона, что если Артем будет замотивирован и готов физически, то он поможет "Локомотиву" и будет полезен. Это подтвердилось. То, что Дзюба феерит, для Лиги хорошо, потому что он действительно звезда. Наверное, просто уже забыли, сколько Артем забивал буквально год-два назад, - приводит комментарий Алаева Sport24.
Летом 2022 года 34-летний российский центрфорвард Артем Дзюба покинул РПЛ и перебрался в турецкий чемпионат, подписав договор с "Аданой Демирспор". Но уже в ноябре, проведя за клуб всего 5 игр и забив 1 гол, россиянин расторг контракт и в феврале 2023 перешел в "Локомотив". С этого момента лучший голеадор в истории РПЛ сразу же начал забивать. На счету Артема 6 голов в 4 встречах российского первенства. Отметим, что Дзюба сумел забить 154 мяча в 394 поединках РПЛ. В следующем туре Артем встретится против своей бывшей команды "Зенита". Ранее Артем заявил о желании обогнать Александра Кержакова по голам.
Алаев: Дзюба – звезда. Для РПЛ хорошо, что Артем феерит
Президент РПЛ Александр Алаев поделился мнением по поводу игры Артема Дзюбы.
Фото: Чемпионат.com