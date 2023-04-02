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Кафанов: такого результата в сборной России, как у Карпина, не было ни у одного тренера

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Тренер вратарей сборной России и "Ростова" Виталий Кафанов высказался в поддержку главного тренера команд Валерия Карпина.
Фото: РФС
- Могу высказать только свое мнение. И не только по товарищеским играм, а в целом по работе тренерского штаба сборной России под руководством Валерия Карпина. За весь период его работы одно поражение в 12 матчах, в гостях у хорватов! В этих играх у нас всего четыре пропущенных мяча. Может, я ошибаюсь, но такого результата у других тренеров сборной не припомню.

Возьмем тот же "Ростов": команда идет в таблице на втором месте. Получается, Валерий Георгиевич успешно совмещает работу и в клубе, и в сборной. Но почему-то общественность клюет его и выводит на эмоции вопросами об отставке. Вот этого я не понимаю.

Валерий Карпин провел во главе сборной России, в которой работает с лета 2021 года, 12 матчей, лишь семь из которых были официальными. Под руководством специалиста российская национальная команда одержала семь побед, четыре раза сыграла вничью и один раз потерпела поражение. Из семи побед две были одержаны над сборной Кипра и по одной над Мальтой, Кыргызстаном и Ираком. Вничью российская национальная команда под руководством Карпина сыграла с такими сборными, как Таджикистан, Узбекистан, Иран и Хорватия. Единственное поражение россияне потерпели в решающем матче отбора чемпионата мира 2022 года в Катаре, уступив хорватам 0:1 в Сплите из-за автогола защитника Федора Кудряшова.

Во главе "Ростова" Карпин работает с 2017 года. За это время ростовская команда под руководством специалиста не завоевала ни одного трофея.

Источник: "РБ Спорт"


Кафанов Карпин Ростов Сборная России
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