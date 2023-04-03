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Радимов: не удивлюсь, что "Спартак" в этом году останется без медалей, если Абаскаль и дальше будет кидаться на судей

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Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов заявил, что "Спартак" может остаться без медалей чемпионата России в этом сезоне.
Фото: ФК "Спартак"
- Если заметим, Абаскаль в начале года молчал, про судей вообще не говорил, а сейчас он на судей кидается, критикует их, а "Спартак" выиграть не может. Я не удивлюсь сейчас, что "Спартак" в этом году останется без медалей, если продолжит и дальше себя так вести.

"Спартак" после зимней паузы в чемпионате России в четырех сыгранных матчах одержал лишь одну победу, не сумев дома обыграть екатеринбургский "Урал" и грозненский "Ахмат". Красно-белые проиграли 0:2 "Оренбургу" на выезде. Подопечные испанца Гильермо Абаскаля опустились на третье место в турнирной таблице, отставая не только от лидирующего "Зенита", но и от "Ростова" Валерия Карпина. До конца сезона осталось девять матчей чемпионата. Абаскаль и другие члены тренерского штаба "Спартака" в прошлом месяце проводили закрытую встречу с представителями судей.

Источник: "Матч ТВ"


Спартак Абаскаль Радимов
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