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Орлов: "Зениту" в матче с "Локомотивом" надо быть готовым к тому, что Дзюба с Пиняевым будут творить чудеса

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Популярный комментатор и журналист Геннадий Орлов рассказал, что он ждет от предстоящего поединка "Зенит" - "Локомотив" в 22-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
- "Зениту" в матче с "Локомотивом" надо стратегически не проиграть. Хотя, конечно, он уже без пяти минут чемпион. Но Дзюба с Пиняевым в этом матче будут творить чудеса, надо быть к этому готовыми. У "Зенита" сейчас очень неуверенные защитники. Если к Дугласу Сантосу меньше замечаний, то Родригао, Ренан и Караваев настолько закрепощены. У них ноги как будто деревянные, они не могут сделать точный пас, столько ошибок, такой брак. А "Локо" же сразу будет атаковать.

По итогам 21 тура отрыв лидирующего в турнирной таблице российской Премьер-лиги "Зенита" от ближайшего преследователя "Ростова" составляет 7 очков. Московский "Спартак", занимающий на данный момент третью строчку, отстал от петербуржцев на 10 баллов. До окончания первенства России осталось девять матчей. "Локомотив", расположившийся на 11-м месте, примет подопечных Сергея Семака на своем домашнем поле "РЖД Арены" 9 апреля. Встреча 22-го тура чемпионата России начнется в 20:00 по Москве.

Источник: "РБ Спорт"


Зенит Локомотив Орлов Дзюба Пиняев
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