Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эвертон
22:00
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Валенсия
22:00
Райо ВальеканоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сассуоло
21:45
ТориноНе начат

Джикия, Промес, Соболев, Николсон и Селихов не помогут "Спартаку" в ответном матче Кубка России с "Уралом"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Делегация "Спартака" прибыла в Екатеринбург на ответный матч Кубка России с "Уралом" сразу без пяти футболистов основного состава.
Фото: ФК "Спартак"
По сведениям источника, травмированные защитник Георгий Джикия и нападающий Квинси Промес остались в Москве из-за повреждений. Кроме того, форварды Александр Соболев и Шамар Николсон, а также голкипер Александр Селихов продолжают отбывать шестиматчевую дисквалификацию, наложенную за участие в массовой драке в кубковой встрече в Санкт-Петербурге.

Ответная игра 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России между "Спартаком" и "Уралом" пройдет в Екатеринбурге во вторник, 4 апреля. Стартовый свисток рефери из Северной столицы Кирилла Левникова раздастся в 17:00 по московскому времени. Первый матч между соперниками, который состоялся на столичной "Открытие Банк Арене", закончился со счетом 1:1. Проигравший завтрашней встречи вылетит в Путь регионов Кубка страны.

Источник: "РБ Спорт"


Спартак Урал Джикия Соболев Промес Николсон Селихов Кубок России
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Голкипер "Сочи" Адамов: недоволен, что Джанаев играет чаще, но я работаю, жду свой шанс
Инвестор "Химок" Садыгов – об увольнении Юрана: тренер должен создать комфортную среду в команде 1
Миранчук - в запасе "Торино" на матч против "Сассуоло". Влашич появится с первых минут
Бабаев: ФИФА обязала "Вест Хэм" расплатиться с ЦСКА за Влашича
Личка: никто не сможет помешать "Зениту" выиграть титул 1
Полоз и "Ростов" возобновили переговоры по новому контракту
Чанов: ЦСКА может навязать "Зениту" борьбу за чемпионство 2
Канчельскис: "Локомотив" сорвал джекпот, подписав Дзюбу. Уровень нашей лиги сильно просел, но это уже не его проблемы
Александр Мостовой: жалко, что все происходившее в "Химках" продолжается. Почему Гогниева не убирали раньше?
Пресс-служба "Спартака": Абаскаль уважительно относится к арбитрам и их работе и не имел намерений кого-либо задеть 2
Джикия, Промес, Соболев, Николсон и Селихов не помогут "Спартаку" в ответном матче Кубка России с "Уралом" 1
Литвинов признан лучшим футболистом "Спартака" в марте
Иван Карпов: "Химки" не заплатят ни рубля Гогниеву за досрочное расторжение контракта
ФИФА обязала "Вест Хэм" оплатить полную сумму за аренду Крала 4
Губерниев – об отставке Гогниева: он – недоразумение российского футбола. Мог бы быть автозаправщиком на какой-то АЗС 7