По сведениям источника, травмированные защитник Георгий Джикия и нападающий Квинси Промес остались в Москве из-за повреждений. Кроме того, форварды Александр Соболев и Шамар Николсон, а также голкипер Александр Селихов продолжают отбывать шестиматчевую дисквалификацию, наложенную за участие в массовой драке в кубковой встрече в Санкт-Петербурге.
Ответная игра 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России между "Спартаком" и "Уралом" пройдет в Екатеринбурге во вторник, 4 апреля. Стартовый свисток рефери из Северной столицы Кирилла Левникова раздастся в 17:00 по московскому времени. Первый матч между соперниками, который состоялся на столичной "Открытие Банк Арене", закончился со счетом 1:1. Проигравший завтрашней встречи вылетит в Путь регионов Кубка страны.
Источник: "РБ Спорт"
Джикия, Промес, Соболев, Николсон и Селихов не помогут "Спартаку" в ответном матче Кубка России с "Уралом"
Делегация "Спартака" прибыла в Екатеринбург на ответный матч Кубка России с "Уралом" сразу без пяти футболистов основного состава.
Фото: ФК "Спартак"