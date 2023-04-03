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Александр Мостовой: жалко, что все происходившее в "Химках" продолжается. Почему Гогниева не убирали раньше?

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Экс-полузащитник испанской "Сельты" и сборной России Александр Мостовой отреагировал на решение руководства "Химок" уволить Спартака Гогниева с поста главного тренера команды.
Фото: "Чемпионат"
– Застали меня врасплох этой новостью. Результат налицо, поэтому ничего удивительного. Ситуация небезнадежная. Жалко, что все происходившее в "Химках" продолжается. Почему Гогниева не убирали раньше? – приводит слова Мостового "Чемпионат".

3 апреля пресс-служба "Химок" проинформировала, что Спартак Гогниев был отправлен в отставку с поста главного тренера. Контракт разорван по обоюдному согласию сторон. Исполнять обязанности наставника команды доверено Ринату Билялетдинову. По информации СМИ, вслед за Гогниевым тренерский штаб подмосковного клуба покинут его ассистенты Бранимир Петрович, Георгий Джиоев и Андрей Шатов.

Гогниев принял команду 3 сентября прошлого года. Под руководством 42-летнего уроженца Владикавказа "Химки" выиграли всего один из девятнадцати матчей чемпионата и Кубка России при разнице мячей в этих встречах 17:53.

В настоящее время команда с 13 очками занимает предпоследнее, 15-е место в таблице. В предыдущем туре РПЛ химчане потерпели сокрушительное домашнее поражение от "Краснодара" со счетом 0:6.


Химки Мостовой Гогниев
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