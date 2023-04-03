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Журналист Арустамян: "Динамо" уже давно изучает тренерский рынок. Рассматриваются иностранцы, слышал про Черчесова

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Известный журналист и комментатор Нобель Арустамян рассказал о возможных кандидатах на пост главного тренера "Динамо".
Фото: ФК "Ференцварош"
- "Динамо" уже давно анализирует тренерский рынок, изучает. Рассматриваются иностранцы, которые работали в РПЛ. Например, Марко Николич. Еще слышал про Станислава Черчесова, про него говорят, - сказал Арустямян в эфире "Коммент Шоу".

54-летний сербский специалист Славиша Йоканович был утвержден наставником "Динамо" летом 2022 года. С того момента тренер провел у руля московского коллектива 31 встречу, в которых сумел одержать 14 побед. Также на счету Славиши 7 ничьих и 10 поражений. Москвичи под его руководством после 21 тура, проиграв "Сочи" (0:2), располагаются на 5-й строчке, имея в своем активе 35 очков. Команда продолжает борьбу за Кубок России, выйдя в полуфинал Пути регионов, где встретится с "Акроном". Другой серб Марко Николич в России известен по работе с "Локомотивом", с которым в 2021 году выигрывал Кубок России. Российский тренер Станислав Черчесов, работающий в венгерском "Ференцвароше", уже тренировал "Динамо".


Черчесов Динамо Николич
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