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Агент: интерес к Николичу со стороны "Динамо" существует. Определенность должна наступить до 15 мая

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Агент Марко Николича Деян Йоксимович высказался по поводу информации о том, что "Динамо" рассматривает серба на пост главного тренера.
Фото: ФК "Локомотив"
- "Динамо" уже предлагало Марко контракт, но тогда он хотел немного отдохнуть от футбола. Сейчас Николич соскучился и готов вернуться к работе. Интерес со стороны клуба по-прежнему есть, но ничего конкретного. Когда сделаю новое предложение, тогда он будет решать. Определенность должна наступить до 15 мая, - приводит комментарий Йоксимовича Sport24.

Сегодня Нобель Арустамян поделился сведениями о том, что "Динамо" уже изучает списки возможных кандидатов на пост наставника команды. По словам журналиста, в список потенциальных тренеров столичного коллектива входит сербский специалист Марко Николич. Тренер известен российским любителям футбола по работе в другом московском клубе – "Локомотиве". У руля железнодорожников серб провел 62 встречи, в которых сумел одержать 29 побед. Также в активе Николича 18 ничьих и 15 поражений. В сезоне 2020/2021 "Локомотив" под руководством Марко завоевал Кубок России. "Динамо", возглавляемое Славишей Йокановичем, по итогам 21 тура национального первенства располагается на 5-й строчке, отставая от "Спартака", который идет третьим, на 6 очков. В следующем туре москвичи встретятся со "Спартаком". Первая встреча закончилась победой команды Йокановича (1:0).


Николич Динамо
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