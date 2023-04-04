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Семин: надо меня возвращать, чтобы нарушить гегемонию "Зенита"!

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Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин иронично ответил на вопрос о доминировании "Зенита" в РПЛ.
Фото: РИА Новости
- Я был последним чемпионом России до пятилетней гегемонии "Зенита"? Надо меня возвращать, чтобы нарушить эту серию "Зенита" (смеется)!

Последним чемпионом России до "Зенита" был московский "Локомотив", который под руководством Юрия Семина выиграл титул в сезоне 2017/2018. В двух сезонах до железнодорожников титул РПЛ брали московские ЦСКА и "Спартак", после - четыре раза подряд чемпионом становились подопечные Сергея Семака из Санкт-Петербурга.

Источник: "Спорт-Экспресс"


Зенит Семин
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