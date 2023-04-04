- Естественно, если таких, как Спартак Гогниев, будут приглашать в клубы РПЛ, мы будем только деградировать. Его поведение — дикость, чистые понты. Жополиз, занимается популизмом, понты гоняет, когда его команда проигрывает 0:6. Не знаю, что у него в голове. Охарактеризовать его никак не могу.
Ранее стало известно, что Спартак Гогниев был уволен с поста главного тренера подмосковных "Химок" после разгромного домашнего поражения от "Краснодара" в 21-м туре РПЛ 0:6. Под руководством специалиста химчане сыграли 19 матчей, в которых одержали лишь одну победу, три раза сыграв вничью и потерпев 15 поражений. До "Химок" Гогниев работал с "Аланией" и владикавказским "Спартаком". Во врем игровой карьеры футболист защищал цвета ЦСКА, "Краснодара", "Ростова" и других клубов.
Источник: "РБ Спорт"
Канчельскис: Гогниев занимается популизмом, понты гоняет. Его поведение - чистая дикость
Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис нелестно отозвался об экс-главном тренере "Химок" Спартаке Гогниеве.
Фото: ФК "Химки"